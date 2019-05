Tien jaar stekjesmarkt in Bergen op Zoom: Voor 25 cent met een nieuw stekje naar huis

Motorbike Day bij café Die Twee: ‘Mooiweer­rij­ders blijven vandaag thuis’

17:21 BERGEN OP ZOOM - Glimmende motoren. Rockabilly muziek. En bier. Dat zijn de ingrediënten voor Motorbike Day. Het jaarlijkse feestje bij café Die Twee in de Koepelstraat in Bergen op Zoom. ,,Zolang het café bestaat organiseren we het”, zegt Richard Stols.