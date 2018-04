Tien jaar cel voor doden Marc Janvier, geen sprake van moord

BREDA – De rechtbank in Breda heeft donderdag tien jaar cel opgelegd aan Michel van E. die op 23 juli vorig jaar in Bergen op Zoom Marc Janvier (46), de nieuwe vlam van zijn ex, doodstak.

De straf is conform de eis van justitie twee weken geleden. Van moord is geen sprake omdat de steekpartij in een opwelling gebeurde.

Zakenman Van E. was al een tijd depressief. Zijn relatie spatte uiteen en hij werkte te veel en te lang. Vooral de nieuwe parner van zijn vrouw, waarmee hij in scheiding lag was hem een doorn in het oog. ,,Ik steek hem neer’’, riep hij verschillende malen tegen verschillende vrienden. Doordat hij dat uiteindelijk ook deed, zou het misdrijf ook gezien kunnen worden als moord. De rechtbank geloofde echter het verhaal van Van E.

Slaapkamer

Die ging die avond terug naar hun huis aan de Paracelsuslaan in Bergen op Zoom, omdat hij slaappillen was vergeten. Toen hij aankwam, bleek tegen de afspraken in Janvier bij zijn ex in bed te liggen. Op de slaapkamer, waar Van E. Janvier wilde aanspreken op zijn gedrag, ontplofte de boel echter plots. Het kwam tot een worsteling, waarbij uiteindelijk alledrie de aanwezigen aan het mes stonden te trekken dat Van E. uit de keukenla had meegenomen. Janvier werd daarbij veelvuldig geraakt.

Kinderen

De nog jonge kinderen van het stel lagen tijdens die ‘slachtpartij’, zoals de officier van justitie het twee weken geleden noemen, boven te slapen. Zij werden door hulpverleners met de handen voor ogen uit huis gehaald, zodat ze niet met het bloedbad zouden worden geconfronteerd.