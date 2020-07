Thuiszorgorganisatie Aparte Zorg voldoet weer aan de eisen

Keihard bezuinigen op cultuur? ‘Zonder culturele bezieling rest een hoop oude stenen’

10:00 BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom zit financieel aan de grond en moet draconisch bezuinigen. De stad is beland in een wildwestfilm. Dat beeld schetst Bergenaar Ward Warmoeskerken, classicus en kledingontwerper met een grote voorliefde voor kunst en cultuur. ,,Het is pang pang pang, lukraak wordt geschoten op de culturele subsidies. Daarna is het puinruimen en blijft er niets over.” Hij pleit voor een stip aan de horizon. ,,Waar wil de Markiezenstad over tien jaar staan?”