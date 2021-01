Thuiswerken beu? Erik biedt gratis werkplek voor studenten en werkende ouders

Zwemscho­len verzuipen door coronacri­sis: ‘Ik heb er nog slapeloze nachten van’

19 januari BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL/HALSTEREN - Zwemscholen dreigen kopje onder te gaan. Zij maken zich grote zorgen over hun eigen financiële situatie, maar ook om de zwemveiligheid bij kinderen. Want de wachtlijsten nemen snel toe. ,,We worden echt platgebeld.”