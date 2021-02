Thuis Vastenavend vieren: zo doen Krabben het

Bergen op Zoom doet aangifte: ‘Het is kwalijk dat vertrouwe­lij­ke informatie naar de pers is gelekt’

11 februari BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie over het ontslag van de hoogste ambtenaar Theo Wingens. ,,We vinden het zeer kwalijk dat de opgelegde geheimhouding is doorbroken en naar de pers is gelekt. Dat is een strafbaar feit", stelt burgemeester Frank Petter.