Thoolse kunstenaar Marcel van Tienen: ‘Het heeft me jaren gekost om mijn eigen weg te vinden’

Hij is zeventig jaar jong en nog altijd leergierig. Daarom rijdt Marcel van Tienen vanuit zijn woonplaats Tholen nog wekelijks naar Antwerpen. In de Sinjorenstad neemt hij deel aan een tweejarige masteropleiding schilderen. Op uitnodiging. Omdat zijn werk tijdens een eerdere studie aan de Stedelijke Academies opviel. ,,Een hele eer.”

Een hele dinsdag is hij in Antwerpen bezig met acryl en olieverf, met compositie en kleur. Trouwens, ook in zijn atelier in de binnenstad van Tholen maakt hij meters. ,,Het heeft me jaren gekost om mijn eigen weg te vinden." Van Tienen is een bescheiden mens. Hij klopt zich niet graag op de borst. Nou, vooruit, een beetje dan. ,,Dit is de eerste expositie waarover ik tevreden ben.”

Natuurlijk heeft hij eerder geëxposeerd, van Zierikzee en Antwerpen, tot in Knokke toe. Altijd was er wel een gevoel van reserve, alsof het werk nog niet voldragen was. ,,Maar je wilt toch wat laten zien.” In Galerie Arsis zijn bijna twintig schilderijen van hem te zien. Het meest recente werk. Van Tienen loopt naar een muur, wijst op een doek. ,,Daar ben ik van de week nog mee bezig geweest. Het was nog niet af, voor mijn gevoel.”

Je mag Van Tienen een perfectionist noemen, hoewel toeval een grote rol speelt bij het tot stand komen van zijn werk. Een voorbeeld? Dat autootje, op een van de schilderijen. ,,Het heeft wel dertig verschillende kleuren gehad.''



Ouder worden is ook loslaten en je niets meer aantrekken van wat anderen van je vinden. Bij Van Tienen is het precies zo. Het figuratieve werk van vroeger heeft plaats gemaakt voor meer abstracte vlakken. ,,Het is ook een kwestie van durven." Het past bij de nieuwe weg die hij is ingeslagen. ,,Ik vertaal de realiteit naar mijn eigen werkelijkheid.”

Als jonge student grafische vormgeving op kunstacademie Sint Joost in Breda maakte hij een vergelijkbaar proces mee. Strakke vormen waren destijds de norm. ,,Door leraren word je vaak een richting in geduwd die ze zelf goed of mooi vinden." Hij ontworstelde zich aan dat strakke keurslijf, zoals hij nu ook weer nieuwe paden zoekt en vindt. ,,De geschiedenis herhaalt zich.”

