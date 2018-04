Thoolse familie vlucht na burenruzie de stad uit

Omdat hij vergeldingsacties vreest, wil hij niet met zijn naam in de krant. Wel vertelt hij dat hij zondagavond met zijn moeder en diens vriend in het huis aan de Kotterstraat was toen de situatie escaleerde. Twee straatgenoten gooiden de ruiten in van auto en huis en forceerden de voordeur. Het duo werd opgepakt en zat maandagmiddag nog vast.

Studie

Nadat de familie een paar uur op het politiebureau zat, werd ze in de nacht opgehaald door de oudste zoon, die ze voorlopig onderdak biedt. De jongste studeert en was alleen voor het weekend in Tholen. ,,Maar daar is nu een levensbedreigende situatie. Mijn moeder moet daar weg. Ik zie wel gebeuren dat die twee snel vrij komen. Dan weet ik niet wat er gebeurt. Ik weet ook niet of ik dan voor mezelf in sta."