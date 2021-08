Tholenaar (19) aangehouden voor rijden zonder rijbewijs en onder invloed

De automobilist werd gecontroleerd door surveillerende agenten. Hij reed in een auto die niet van hem was. Daarnaast was hij niet in het bezit van een rijbewijs en een speekseltest wees uit dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. De politie maakte een een proces-verbaal op en de man kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd.