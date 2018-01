Tholen is tevreden met groei aan banen

Dat zei wethouder Frank Hommel (VVD, economische zaken) dinsdag bij de presentatie van de cijfers over 2017. Ten opzichte van 2016 zijn er tweehonderd banen méér bijgekomen. ,,Tholen telt nu 8806 banen'', zegt Hommel. ,,Een paar honderd meer dan voor de crisis. Een duidelijke groei." De grootste toename zit 'm in de sectoren detailhandel (waar ook woonboulevard Poortvliet onder valt), de gezondheidszorg en bouwnijverheid. ,,Een aantal bouwvakkers is voor zichzelf begonnen, en er zijn mensen uit de zorg die uit noodzaak zelfstandig zijn geworden", verklaart Hommel. De kans is groot dat de ontwikkeling doorzet, stelt de wethouder. Hij verwijst naar de bedrijfsgronden, waarvan vorig jaar 2,3 hectare is verkocht. Meer dan de gemeente als doelstelling heeft: 1,7 hectare.

Ook het aantal bedrijven dat zich in Tholen vestigde is toegenomen (+100), er waren in 2017 57 starters méér dan in 2016 en het aantal mensen in de bijstand is gedaald naar 3,4 procent. Dat komt neer op 442 personen.