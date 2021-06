Thierry de Heer tijdelijk Brabants Statenlid voor D66: ‘Leuk en een eer om te mogen doen’

De Heer is al geruime tijd ‘in blijde verwachting’ van zijn provinciale avontuur. ,,We wisten dit intern al een half jaar, dus draai ik al maanden mee in de online vergaderingen van de D66-statenfractie om me in te werken.” Zijn benoeming tot Brabants Statenlid ging formeel per 1 juni in. ,,Op 11 juni, tijdens de eerste fysieke vergadering in maanden in Den Bosch, word ik officieel geïnstalleerd. Heel leuk en een eer om dit te mogen doen.”

Tijdelijk dubbele job

Zo krijgt hij dus tijdelijk een dubbele politieke job. ,,Omdat het in principe maar voor zestien weken is, ook nog met een stuk zomerreces erin, stap ik niet uit de raad in Woensdrecht. Dit is goed te combineren, ook al omdat vrijdag de vergaderdag is voor de Staten, dat bijt zelden met Woensdrecht. Tegelijk wethouder en statenlid zijn zou D66 niet goed vinden, maar nu ben ik in beide gevallen volksvertegenwoordiger, dus krijg ik dispensatie.”

Bij de Statenverkiezingen stond De Heer tiende bij D66, dat vijf zetels haalde. Enkele leden werden echter wethouder of gingen elders wonen of werken. ,,Zo kwamen ze bij mij uit.” Hij heeft zin in de portefeuille landbouw, voedsel, natuur, milieu en water die hij waarneemt voor Van Kessel. ,,Goed voor mijn ervaring en mijn netwerk. En positief voor Woensdrecht. West-Brabant is bepaald niet oververtegenwoordigd bij de provincie.”

Onduidelijk is nog hoe de nieuwe Brabantse coalitie eruit gaat zien en wat De Heer van plan is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. ,,Dat is nog koffiedik kijken.”