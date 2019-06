Themamiddag met info en een lach bij KBO en gemeente Woensdrecht voor alle senioren

OSSENDRECHT - De KBO Kring Woensdrecht, met zo'n 1500 leden, en de gemeente Woensdrecht houden dinsdag 25 juni een bijeenkomst in MFC De Drieschaar te Ossendrecht voor alle senioren uit de Zuidwesthoek. Naast nuttige informatie is er entertainment met tonpraoter Den Teun.

Volgens voorzitter Christ de Weert van de KBO-kring is iedereen uit de gemeente Woensdrecht welkom op de themamiddag ‘Het dagelijks leven in 2019'. ,,Ook niet-leden of kinderen die ouders begeleiden. Er is geen leeftijdsgrens, dus kom gerust, al ben je 40.”

Aanmelden

Het verzoek is wel om nog deze week aan te melden via christweert@gmail.com, of via een KBO-bestuurder. De middag duurt van 13.00 tot 16.30 uur, wie geen vervoer heeft, kan bellen met cliëntondersteuner Henk van de Brug (06-4650 5116).

Krachtig en katholiek

Quote We staan bekend om bingo's, sjoelen of dansen, maar willen mensen ook informeren hoe ze zich kunnen redden in deze tijd Christ de Weert, voorzitter KBO kring Woensdrecht ,,We staan als KBO bekend om bingo's, sjoelen of dansen, maar willen mensen ook informeren hoe ze zich kunnen redden in de huidige tijd", aldus De Weert. ,,Ons imago mag best meer krachtig dan katholiek zijn.”

Thuiswonen, eenzaamheid, rondkomen

De middag gaat over langer thuiswonen, aansluiting vinden tegen eenzaamheid, rondkomen in het duurder wordende leven en gezond blijven. ,,Veel info, maar niet te theoretisch", verzekert De Weert. ,,Wij geloven in de kracht van mensen die praktisch vertellen, met hart en ziel.”

Mee naar de bingo