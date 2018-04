Theaterspektakel over bevrijding op De Waterschans

BERGEN OP ZOOM - Het moet de allure krijgen van Exodus aan de Schelde. Maar grootser dan openluchtspel Shakespeare Verliefd. Met veel spektakel, zoals Bergen op Zoom van De Vierschaar gewend is. En dat alles op een toplocatie waar het werk nog in volle gang is: de Waterschans, het oudste vestingwerk van de stad.

"Zie je de troepen al door de poorten binnenlopen", zegt Marco Duijvelaar, voorzitter van Stichting De Vierschaar. Vanaf de aardewal die rondom het vestingwerk loopt, kijk je uit over de Schelde. De Waterschans, een plek met een rijk verleden. Aangelegd in 1584 als verdediging van de Bergse haven.

Over anderhalf jaar de plek waar een nieuw theaterspektakel gaat plaatsvinden. Nu nog amper voor te stellen. De werkzaamheden aan de Waterschans zijn nog in volle gang. Op een grote open vlakte, tussen de wallen van de vesting, gaat het eind oktober gebeuren. Dan is het 75 jaar geleden dat Bergen op Zoom is bevrijd. En daar gaat het stuk over.

Slag om de Schelde

Verhalen over de laatste dagen van de oorlog vormen de basis. Opgehaald bij Bergse ooggetuigen. Over de Slag om de Schelde, oktober 1944. De Canadezen, Britten en Polen strijden tegen de Duitsers om de haven van Antwerpen. Na vijf weken bittere strijd, duizenden doden verder, is de vrijheid eindelijk daar.

De makers hebben de oorlogsfeiten gemixt met roddels en verhalen van toen. Terug naar een tijd zonder mobieltjes, social media of televisie. Een tijd waarin je niet wist hoe het met je vrienden of familie in Hoogerheide was. Wolter Muller, scenarioschrijver van onder andere Flikken Maastricht, heeft het concept gemaakt waar De Vierschaar mee aan de slag gaat.

Voor de feiten is een beroep gedaan op de Stichting Bevrijding Brabantse Wal. Die heeft De Vierschaar van de nodige informatie voorzien. Frans Vos, voorzitter van de stichting, is blij met de productie. "Dit is een geweldig eerbetoon aan de oud-strijders. Wat ze in Groesbeek al jaren doen, met duizenden bezoekers, kunnen wij net zo goed. Of zelfs beter."

Audities

De voorbereidingen zijn in volle gang. Sterker nog, het script is zo goed als af. De audities starten dit najaar. De Vierschaars zoekt nog tientallen figuranten. "Tachtig tot honderd man hebben we zeker nodig", zegt regisseur Arthur van Broekhoven. "Alleen al voor het spelen van de troepen zoeken we mensen."

Is Shakespeare Verliefd, dit najaar voor de tweede keer in productie, nog relatief ingetogen. Daar is Bergen Bevrijd, zoals de werktitel luidt, totaal anders. "Reken op een hoop spektakel", zegt Van Broekhoven. "Met voertuigen en troepen. We betrekken heel de Waterschans bij het stuk. Bezoekers kijken vanaf een tribune toe."

Het idee voor de Waterschans als locatie komt niet van Duijvelaar. "We hebben verschillende locaties bekeken. Niets voldeed. Op een gegeven moment wist ik het niet meer en heb ik wethouder Arjan van der Weegen om hulp gevraagd. Die kwam met het idee. Achteraf baal ik dat ik daar niet zelf op gekomen ben. Ik zie het bijna dagelijks liggen."