Theatergroep Cameleon bestaat 30 jaar: ‘Iedereen straalt op het podium’

In Steenbergen had je in die tijd toneel- en zangverenigingen, maar Uitdewilligen zocht iets anders. Ze ontdekte het totaaltheater in Roosendaal en bracht het naar Steenbergen. Beiden hebben ze lang bij Cameleon op de planken gestaan, nu spelen ze bij D’Ouwe Stukken. ,,Daar werken we op het gebied van kleding en attributen nog samen met Cameleon.’’