Theater Den Enghel in Bergen op Zoom: ‘Er ontbreekt iets in het theateraanbod en wij gaan dat gat opvullen’

BERGEN OP ZOOM - Een theater met circa 165 stoelen en een podium dat zich richt op professionele artiesten en goede amateurs voor wie Stadsschouwburg De Maagd te groot is. Dat is het pas geopende Theater Den Enghel aan de Grote Markt.

Ad van Terheijden, voorheen onder andere directeur van De Kring in Roosendaal, wordt verantwoordelijk voor de programmering. ,,We gaan er voor, twee keer in de maand, steeds op een donderdag.''

Kleinschalig theater

De eerste artiesten zijn ondertussen al geboekt, met als meest bekende namen liedjeszanger Alex Roeka en het Vlaamse icoon Willem Vermandere. Ook Joris Linssen & Caramba, schrijver en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossum en theatermaker Fred Delfgauw komen naar Bergen op Zoom.

Frank Nuijten gaat de directie voeren van de stichting die kleinschalig theater, muziek- en kleinkunst naar de stad wil halen. De verwachtingen bij Nuijten zijn groot. ,,Er ontbreekt iets in het theateraanbod in Bergen op Zoom en wij gaan dat gat opvullen.'' De familie Nuijten, vooral bekend als uitbaters van De Stoelemat, werd in 2014 eigenaar van de voormalige dansschool. Zij gebruikten de zaal tot dusver vooral voor feesten en partijen.

Grondige verbouwing

Na een grondige verbouwing is Den Enghel nu helemaal geschikt als theater, met een zaal in sfeervolle paarse tinten en her en der toetsen grijs. Ook een balkon maakt deel uit van het concept. Van Terheijden, ooit begonnen als theatertechnicus in De Stoelemat, gaf bij het realiseren van het theater het nodige advies. ,,Er is goed naar me geluisterd.''

Vanwege het coronavirus is er over gedacht om alle plannen een halfjaar op te schuiven. Nuijten besloot door te zetten, in de aangepaste vorm van de 1,5 metersamenleving. ,,We beginnen met 60 tot 70 stoelen.''