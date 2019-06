The MusiCompany uit Bergen op Zoom is de leukste club van Brabant

BERGEN OP ZOOM - Wat The MusiCompany zo leuk maakt? Daar hoeven de leden niet heel lang over na te denken. Het enthousiasme, de mensen. Het is hard werken, maar die ene week op de planken in schouwburg De Maagd maakt alles weer goed.

De Bergse musicalvereniging is deze week uitgeroepen tot Club van het Jaar in Brabant, in de categorie cultuur. Nu maken de theatermakers zich klaar voor een presentatie in Utrecht, waar ze de leukste club van heel Nederland kunnen worden. ,,We moeten eerst een pitch geven en daarna volgt een gesprek met de vakjury”, zegt Temmo Berends. En zo’n pitch kan natuurlijk alleen maar in musicalsferen gegeven worden. ,,We zitten er aan te denken om al onze producties samen te voegen tot een lied waarin we uitleggen waarom wij de leukste club zijn.”

Enthousiasme

Vorig jaar vierde The MusiCompany (TMC) het 15-jarige bestaan met de opvoering van Grease. Wat Berends zo leuk vindt aan de club waar hij al elf jaar lid van is? ,,We krijgen heel vaak te horen dat het enthousiasme bij ons van het podium afspat”, zegt hij. ,,Het maakt niet uit of we per ongeluk een foutje maken en de verkeerde kant op kijken tijdens een voorstelling. Ons enthousiasme weet dat te verbloemen.”

Elk jaar staat de vereniging in november met een productie in schouwburg De Maagd. Op dat podium staat een gemêleerd gezelschap. ,,Van studenten tot moeders van 42 jaar. Iedereen gaat hier leuk met elkaar om.” Lid mag je blijven tot je 45e. Daar is bij de oprichting bewust voor gekozen om een jong gezelschap te houden.

Berends speelt dit jaar de hoofdrol in de musical ‘How to Succeed in Business Without Really Trying’. ,,Het is een heel leuk verhaal dat goed bij me past. De repetities gaan verrassend vlot. Voor de zomervakantie willen we de basis er in hebben. Daarna gaan we finetunen.”

Niveau omhoog

De repetities zorgen voor een goede band tussen de leden, vertelt José Barber die al veertien jaar lid is van de club. ,,Ik kwam destijds net in Bergen op Zoom wonen en kende hier niemand. Sindsdien heeft het me een heleboel opgeleverd.” Tijden veranderen. Ze is inmiddels getrouwd, heeft drie kinderen en een drukke baan. En toch blijft ze ook bij haar club. ,,Al is het niet altijd makkelijk”, geeft ze eerlijk toe.

Quote We krijgen heel vaak te horen dat het enthousias­me bij ons van het podium afspat. Temmo Berends Met de jaren gaat het niveau van The MusiCompany omhoog. ,,Als je kijkt naar wat we in de eerste jaren hebben gedaan, dan was het soms gênant. Maar we zijn stapje voor stapje beter geworden. En dat is goed. Als je te snel gaat, dan schrik je mensen af.”

Wat lid zijn van TMC ook zo fijn maakt: ,,We hebben geen kliekjes. Dat maakt het voor nieuwe mensen ook makkelijker om zich aan te sluiten. De ene avond sta ik bij de ene groep mensen, terwijl ik een andere avond weer bij anderen sta. Je hoort er snel bij.”

Haar beste herinnering heeft ze aan Footloose. ,,Dat was voor mij de eerste productie dat ik een liedje mocht zingen. En ik was 33 weken zwanger. Stond ik met een enorm dikke buik op het podium. Dat was wel heel bijzonder.”

Dansen

De dans van TMC is afkomstig van Jorina Verhees. Ze is inmiddels vier jaar choreograaf. Ook bij haar valt het enthousiasme van de leden op. ,,Ze zijn zo leergierig en gemotiveerd. Ik kan het zo gek niet bedenken of ze doen het.” Ze bedenkt de danspassen tijdens de producties altijd zelf. ,,Zodra de titel bekend is, ga ik heel veel kijken. Naar films, eerdere versies en andere groepen. Maar ook dansen die er niks mee te maken hebben. Op een gegeven moment stop ik daarmee en ga ik aan de slag.”

Daarbij moet ze rekening houden met de samenstelling van de groep. ,,Het zijn allemaal amateurs natuurlijk. En de een heeft meer talent voor dansen dan de ander. Dus het moet ook iets zijn dat ze allemaal aan kunnen.”

Dinsdag presenteert TMC zich dus voor een vakjury. In de week van 24 juni wordt bekendgemaakt wie zich de Club van het Jaar van heel Nederland mag noemen.