The MusiCompany stelt All Shook Up uit naar volgend jaar

BERGEN OP ZOOM - Ook The MusiCompany heeft last van de coronacris. De Bergse musicalvereniging heeft besloten de uitvoering van de tiende productie, de musical All Shook Up, uit te stellen naar 2021.

Normaal gezien zou The MusiCompany (TMC) in november op de planken van Theater de Maagd staan. Maar de maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor veel repetitieachterstand. Het bestuur heeft daarom samen met het artistiek team besloten de productie door te schuiven naar 4 tot en met 7 november 2021.

Strakke planning

Geen leuke beslissing, zegt TMC-voorzitter Jan Berens. Maar wel eentje waar de hele club achter staat. ,,All Shook Up is wat wij een echte ‘ensemblemusical’ noemen. Dat houdt in dat de nadruk niet ligt op een paar hoofdrolspelers, maar dat de hele club veel aan bod komt met veel samenzang.”

De club had al een enorm strakke planning om dat voor november onder de knie te krijgen. ,,Nu we veel repetities moeten missen, wordt dat heel lastig. We hebben veel leden die zich op dit moment enorm inspannen in de zorg en in het onderwijs en willen hen nu, maar ook straks als we weer aan de slag kunnen, niet belasten met de druk van online of extra repetities.”

Aangepaste voorstelling

Om niet helemaal van de radar te verdwijnen, wil TMC, als de maatregelen dat toelaten, in november een aangepaste voorstelling opvoeren in De Maagd. Daarna wordt er weer gerepeteerd voor All Shook Up.