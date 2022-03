Tetanusprik voor politicus in plaats van speeddate met jongeren

De Jeugdraad had een speeddate-bijeenkomst georganiseerd op de Grote Markt waarbij de politici in gesprek konden met de jongeren. ,,We willen de mens achter de politicus laten zien”, zegt Ruben Bals. ,,Bovendien vinden we het heel belangrijk dat jongeren gaan stemmen.”

Weinig animo

Tetanusprik

Terwijl de jeugdraad met de politici staat te praten, is er ophef op de Grote Markt. Twee mannen krijgen ruzie, een dame in een rolstoel valt om en een herdershond raakt in paniek en bijt iedereen die in zijn buurt komt. Tommy van der Veer wordt in zijn bil gebeten en moet een tetanusprik gaan halen. Regine van den Kieboom, (GBWP en verpleegkundige), ontfermt zich over de vrouw tot de politie er is. ,,Pff, dat was wel even schrikken”, verzucht Nadine Noyé, secretaris van de Jeugdraad. ,,We waren daarna wel een beetje in shock. Toch kijkt ze positief terug op de middag. ,,We hadden graag meer jongeren bereikt, maar helaas lukte dat niet. Maar het was heel gezellig met de politici.”