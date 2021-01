Testen en vaccineren vanaf 1 februari in Bergen op Zoom

Schoonzoon Klaas Otto: ‘Ik kan moeilijk zelf gaan kokkerel­len’

25 januari RILLAND/BREDA – Er is maar één strafbaar feit dat Paul G., de schoonzoon van Klaas Otto, bekent. Hij financierde een lab in het Zeeuwse Rilland. Maar daar gebeurde maar niks, er is ook geen bewijs dat er drugs is gemaakt. ,,Ik kan moeilijk zelf gaan staan kokkerellen toch?’’