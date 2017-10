Terugkeer kermis op Grote Markt Bergen op Zoom is een succes

Kermisexploitant Johan van Reeken staat met zijn American Grab aan de kant van de Peperbus. Hij is een vaste gast op de kermis in Bergen op Zoom. "Zolang ik mijn vrouw ken, kom ik hier. De sfeer is stukken beter dan voorgaande jaren op Plein13 en Kijk in de Pot", zegt hij. "Ouders en grootouders pakken een terrasje, terwijl de kinderen zich vermaken in de attracties. "

Voor horecaondernemer Ludo van den Bergh van brasserie Leijnse heeft de kermis op de Grote Markt een positieve uitwerking. "Het is een mooi initiatief en het zorgt zeker met dit zonnige weer voor aardig wat volk. Van onze gasten hoor ik ook positieve geluiden. Ze vinden het leuk dat er wat te zien is." Toch is Van den Bergh ook kritisch. "Door de kermis mis ik een deel van mijn terras. Met dit fantastische weer had het vol gezeten. In dat opzicht mis ik inkomsten. Dat is jammer."