Terug naar school: les in de gymzaal, vaste looproutes en geen pauze

BERGEN OP ZOOM - Les in de gymzaal, geen pauzes en eenrichtingsverkeer. De middelbare scholen in Bergen op Zoom zijn druk bezig met de laatste aanpassingen, zodat volgende week de leerlingen weer naar school kunnen.

‘t Rijks heeft nieuwe lesroosters gemaakt: de leerlingen volgen vanaf 2 juni blokken van vijf lesuren, ieder veertig minuten. Iets korter dan normaal en geen pauzes. In de lokalen kunnen minder leerlingen: maximaal tien per les. ,,We hebben alle groepen opgedeeld in drie”, vertelt rector Leon de Rond. ,,De ene groep volgt fysiek les, de tweede krijgt videoles en de rest is online thuis aan het werk.”

Les in Groot Arsenaal

Vanaf de ingang tot het moment dat de leerlingen weer naar huis gaan, is er een route in het gebouw. ,,Ze komen ook niet allemaal tegelijk aan op school. Als ze er allemaal zijn, dan zitten ze in de les.” Ook het wisselen van lokaal zal niet meer gebeuren: de docenten schuiven door, de leerlingen blijven zitten.

Voor de bovenbouwleerlingen van havo en vwo zijn de dagen iets anders ingedeeld. Zij volgen vier dagen les in grote lokalen. Daarvoor zijn de gymzalen ingericht als klaslokaal. Daar passen per keer 28 leerlingen in, vertelt De Rond. En de school heeft ruimte gehuurd in het Groot Arsenaal, waar ook lessen gegeven gaan worden.

Tijd voor mentorgesprekken

Quote Er is een verschil tussen theorie en praktijk. Dat kan dus betekenen dat we alsnog zaken aanpassen. Marie-Antoinette van Steijn Bij het Juvenaat krijgen de gymnasiasten ‘s ochtends online les, vertelt rector Marie-Antoinette van Steijn. ,,Het vierde lesuur is een wisseluur, waarin ze naar school komen voor nog eens drie lesuren.” Er is een roulatiesysteem ingevoerd voor de leerlingen, zodat ze allemaal een keer naar school gaan. ,,Maar niet allemaal even vaak. We zorgen er in ieder geval voor dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben vaker naar school komen.”

Naast de lesuren is er voor de scholieren volop de tijd om individueel of in groepjes met de mentor af te spreken. De leerlingen van het Juvenaat is de afgelopen tijd gevraagd wat hun wensen zijn. ,,Dat hebben we meegenomen in hoe we het gaan inrichten de komende tijd. Zo kunnen de leerlingen van de bovenbouw hun eigen rooster samenstellen.”

De praktijk moet uitwijzen of alle maatregelen werken, zegt Van Steijn. ,,We hebben dit op de tekentafel uitgezet, maar gaan goed monitoren of het werkt. Er is een verschil tussen theorie en praktijk. Dat kan dus betekenen dat we alsnog zaken aanpassen.”

Genoeg ruimte in gebouw

Bij het Roncalli zijn ze blij dat de scholieren weer komen, zegt conrector Annemiek van Put. ,,We laten de online lessen doorlopen. We hebben elke klas in drie delen opgesplitst. Een deel krijgt digitaal les en het andere deel in het lokaal. Op die manier maken we de loop in het gebouw zo klein mogelijk.” De school heeft daarnaast genoeg lokalen op het terrein om de scholieren op te vangen. ,,De eindexamenkandidaten zijn er niet meer, dat geeft ook ruimte.”