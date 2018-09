Terug naar kruisrakettentijd in Woensdrecht: 3.400 incidenten en een drol op een bureau

Bergse bijltjes­dag: zagen bij De Zoom, en een Acacialaan zonder acacia's

19 september BERGEN OP ZOOM - Voor bomen in Bergen op Zoom die ziek zijn, overlast geven, gevaar vormen of in de weg staan, is het momenteel bijltjesdag. Op diverse plekken wordt er gekapt en gezaagd, zoals woensdag op de oever en het talud van De Zoom.