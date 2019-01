Terug in de tijd met Hit the 90's & Zero’s in Steenbergen

STEENBERGEN - Viben, jumpen, hakken, maar natuurlijk ook gewoon keihard meezingen op hits uit de jaren negentig en nul. Dat is Hit the 90's & Zero’s, volgende week zaterdag in ‘t Cromwiel in Steenbergen. Onder andere een Lady Gaga Tribute, Party Animals en K-Liber zullen die avond optreden.

,,Bij Hit the 90's & Zero’s gaan we terug in de tijd en dat natuurlijk weer in onze stijl”, zegt organisator Erik Scherpenisse, ook bekend van Steenbergen Live! en Amb!ance. “Dat wil zeggen: laagdrempelig, leuke artiesten met van alles wat en voor elk wat wils.”

‘Ideale combinatie’

Volgens Scherpenisse is een ninetiesfeest al wat langer aan de gang, maar een feest rondom muziek uit het decennium daarna is wat minder populair. “Eigenlijk is er qua zero’s niks in de buurt. Terwijl het ons juist een ideale combinatie lijkt, dat je het toch weer over een andere boeg kan gooien en het geen dertien in een dozijn 90's party wordt. Maar wat ook meespeelt is dat iedereen die in de jaren 2000 uitgingen die muziek nu ook niet meer hoort in de kroeg. Dus het is een mooie doelgroep om op te mikken. Daarnaast is oude muziek altijd sfeer verhogend en populair.”

K-Liber

Afgelopen oktober was er Steenbergen Amb!ance in ‘t Cromwiel, ook georganiseerd door Scherpenisse. Tussen de twee feesten zitten volgens de organisator wel wat overeenkomsten, zo was er in oktober ook een H!t the 90's & Zero’s-set. “Maar dat was dus een halfuurtjes de topplaatjes draaien en daarna kwam weer iets anders. Nu gaan we daar volop in, gaan we ook juist die vergeten hitjes draaien. Bijvoorbeeld een K-Liber (bekend van Viben uit 2004, red.), die hadden begin 2000 een paar hits maar zie je nu bijna nergens meer optreden. Zo proberen we altijd weer acts tussen te zetten die niet standaard zijn, maar wel leuk zijn om nog weer eens een keer te zien. Bijvoorbeeld Paul Elstak of Mental Theo kom je overal tegen en daardoor is hun prijs hoger. Wij willen het juist qua kosten laagdrempelig houden.”