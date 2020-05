Terrassen open: ‘Ik doe liever thuis een drankje, da’s minder gedoe’

jong in...Fabienne de Wit (18) is geboren en getogen in Halsteren. Ze werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en is vaak bij haar paard Pearl . Ze waardeert de natuur in haar dorp en houdt wel van een Hollands feestje.

Wat is het mooist aan Halsteren?

,,De natuur vind ik het mooist. Ik ben vaak in het bos met Pearl. ­Tijdens mijn werk ben ik ook vaak actief in het buitengebied. Daar voel ik me prettig.’’

Fabienne de Wit (18), Halsteren

Woont met: moeder Marisca en zus Celine

Huisdieren: kat Floortje en hond Kenzo

Baan: werkt als boa bij de gemeente Halderberge

Hobby’s: paardrijden & voetballen

Verliefd: op vriend Jordy

Kent iedereen elkaar in jouw dorp?

,,Ja, zeker. Je bent nooit binnen vijf minuten klaar met boodschappen doen, want je komt ­altijd wel iemand tegen die je kent. Ik vind dat dat wel voordelen met zich meebrengt. Als je een keer wat nodig hebt, kun je bij iedereen aankloppen.’’



Heb je drukke werkdagen nu met het coronavirus?

,,Vooral in het begin van de intelligente lockdown heb ik het erg druk gehad. De hele avond door kreeg ik meldingen van bijvoorbeeld jongeren die in groepjes buiten aan het chillen waren. Veel boetes heb ik nog niet hoeven uit te delen, ik ben van mening dat je met een goed gesprek al een eind komt.’’

Is jouw paard Pearl ook lid van het boa-team?

,,Mijn paard is een dag met mij mee naar het werk geweest. Dit was om te kijken hoe het zou ­bevallen. Veel mensen waren ­onder de indruk van Pearl. Ik zorg sinds een maand voor haar. Ik vind het heerlijk om met haar te zijn.’’

Is er voor jouw leeftijdsgenoten veel te doen in Halsteren?

,,Nee, er is niet echt iets te doen op het gebied van uitgaan. Normaal gezien ga ik elk weekend naar Roosendaal of Breda om te stappen. Ik ging ook vaak naar feesten van de KPJ in Halsteren. Dat was altijd keigezellig, met de boeren onder elkaar.’’

Vanaf 1 juni gaan de terrassen weer open. Voel je je uitgenodigd om naar het terras te gaan?

,,Ik denk dat ik liever thuis een drankje doe met mijn vriend. Dat vind ik veel minder gedoe. Ik vind het onpersoonlijk om op zo’n afstand te zitten van elkaar. Dat gaat ten koste van de gezelligheid.’’

Wat zou je willen veranderen in Halsteren?

,,Ik zou willen dat het buurtfeest terugkomt. Een aantal jaar terug werd dit nog gevierd en heel het dorp feestte dan mee. Dat was altijd erg gezellig. Ik zou het ook wel leuk vinden als er in Halsteren een café komt waar ze Hollandse feestjes geven. Dat zijn de beste feesten.’’