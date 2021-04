Terrassen blijven dicht, tot frustratie West-Brabantse horeca: ‘Ik had al zo’n voorgevoel...’

Update + Video Chauffeur rijdt dwars door muur van bedrijf in Bergen op Zoom: ‘We dachten dat er iets was ontploft’

7 april BERGEN OP ZOOM - Een vrachtwagen is woensdagochtend door een muur van een bedrijfspand aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom gereden. De chauffeur raakte lichtgewond aan zijn hand. Medewerkers van de getroffen firma Beuken hoorden een enorme knal en dachten in eerste instantie dat het om een ontploffing ging.