Terras Waldolala geeft overlast, omwonenden willen dat vergunning wordt ingetrokken

BERGEN OP ZOOM - Het terras van Bodega Waldolala in de Moeregrebstraat zorgt voor zoveel overlast dat de leefbaarheid en het woongenot in het geding zijn. Dat stelde buurvrouw Joke Viragh gisteren voor de adviescommissie bezwaarschriften. Viragh wil dat de terrasvergunning wordt ingetrokken en kreeg daarin bijval van Hans Timmermans, een andere omwonende. ,,Ik heb de indruk dat onze buren steeds de rand opzoeken en daar soms een stap overheen zetten.’'

Ondernemer Alma Wattimena ontkende de aantijgingen met klem. ,,We doen altijd zo zachtjes mogelijk.’' Waldolala heeft een terrasvergunning tot 23.00 uur, net als andere horecazaken in de directe omgeving. De bodega zelf mag tot twee uur ‘s nachts geopend blijven. Volgens omwonenden komt het geregeld voor dat gasten ook na elf uur ‘s avonds op het terras zitten, met een drankje in de hand. Wat hen ook stoort is dat het terrasmeubilair elke avond naar binnen wordt gehaald, met het nodige lawaai als gevolg.

Viragh is ten einde raad, ook al omdat er een fietsenstalling voor haar deur staat. ,,Het is een inbreuk op onze privacy.” Haar raadsvrouw Diane van de Weerdt vond het vreemd dat er door de Omgevingsdienst en politie na sluitingstijd niet wordt gehandhaafd op het terraslawaai. Volgens de gemeentelijke woordvoerder Michel Ruyssenaars is spraakgebruik lastig te meten. ,,Ze kunnen het niet waarnemen.” Namens de ondernemers zei raadsman Harry Nieland hetzelfde. ,,Stemgeluid op een terras is geen overlast. Het is subjectieve ergernis.”

Grijs gebied

Bij controles kon de politie volgens Ruyssenaars evenmin waarnemen of het terras na elven in gebruik was. Wel zagen ze gasten roken, op en rond de banken van het terras. ,,Het is een grijs gebied.” Ruyssenaars stelde dat een terras altijd een vorm van overlast geeft. ,,Maar het is de verantwoording van de ondernemer om zorg te dragen dat die overlast binnen de perken blijft.” Volgens Nieland gebeurt dat ook. ,,Gasten worden aangesproken als ze met een drankje naar buiten willen.”