Terras De Nieuwe Ram in Halsteren zit eindelijk vol: ‘Ik zal blij zijn als alles weer normaal open mag’

HALSTEREN - Een passant, onderweg naar Bergen op Zoom, stopte zondag bij restaurant De Nieuwe Ram in Halsteren. ,,Ik besloot binnendoor te rijden en zag dit”, zegt hij. ,,Dus kom ik hier even iets drinken.” Geen wonder, want de rij palmbomen langs het terras valt zeker op.

De Nieuwe Ram is een klein stukje tropen in Halsteren. ,,Klanten kunnen zich inbeelden dat ze aan de Cote d’Azur zitten of in Amerika”, vindt eigenaar Jan Geers. Hij is dolblij dat zijn terras eindelijk open mag. Eigenlijk wilde hij vorige zomer al openen, maar door corona duurde het een jaartje langer. ,,We hebben nog steeds goede moed”, zegt hij. ,,Maar nu moet er echt niets meer tegenzitten, want we zijn er echt aan toe om open te zijn.”

Bezorgen

Quote Maar nu het terras open mag, zijn we gestopt met bezorgen en met de foodtruck Jan Geers Hij heeft zich de afgelopen maanden vooral toegelegd op bezorgen. ,,Dat liep heel aardig en bovendien konden mensen zo alvast ervaren wat wij in huis hebben. Bovendien stonden we met de foodtruck Krokant aan het strand in Sint-Annaland op Tholen. Maar nu het terras open mag, zijn we gestopt met bezorgen en met de foodtruck. We willen ons helemaal op het restaurant focussen.”

Met Moederdag, afgelopen zondag, had De Nieuwe Ram een uitverkocht terras. Voor iedere gast was er een glas champagne bij binnenkomst en op de kaart staan drankjes en onder andere tosti’s, wafels, appeltaart, uitsmijters, salades en asperges. Want alles kan er dan wel tiptop uitzien, uiteindelijk gaat het om het eten, vindt Geers: ,,Dat roept mijn vrouw regelmatig en ze heeft gelijk. Wat we leveren moet van topkwaliteit zijn.”

Topdag

Ondanks een af en toe dreigende lucht bleef het zondagmiddag droog. ,,Het weer mag onderhand wel wat beter worden”, verzucht Geers. ,,Die woensdag dat we voor het eerst open mochten hadden we een topdag, maar daarna was het twee dagen drama. En nog steeds is het wel erg wisselvallig.”



Gasten komen niet alleen uit Halsteren, maar ook uit Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en van verder, heeft hij gemerkt. De palmbomen heeft hij uit Spanje laten komen. ,,Bart Hoogmoed heeft dat voor me verzorgd, die heeft echt prachtige bomen. Geeft het terras toch net wat extra’s.”

Quote Die woensdag dat we voor het eerst open mochten hadden we een topdag, maar daarna was het twee dagen drama Jan Geers

Verbouwd

Inmiddels is het ook binnen helemaal klaar voor de gasten. Het restaurant en de keuken zijn compleet verbouwd en opnieuw ingericht, het hotelgedeelte moet nog even wachten. ,,Het geld is op”, lacht Geers. ,,Laten we nu eerst maar eens wat gaan verdienen.”

Wat overigens niet meevalt met zes openingsuren per dag. ,,Je mist toch dat diner. Ik zal blij zijn als alles weer normaal open mag. Kijk, nu hebben we ingedekt voor vijftig personen, dat is maximaal toegestaan. Maar we hebben ruimte genoeg voor drie keer zoveel gasten.”

Toch heeft de beperkte opening ook een voordeel, vindt hij. ,,Al mijn personeel is nieuw, de bediening, de mensen in de keuken, iedereen. Op deze manier kunnen we er rustig even inkomen en wat ervaring opdoen.”