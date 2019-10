Tenten op eiland bij Bergse brasserie De Berk moeten weg

Bergen op Zoom wil meer samenwer­king om geld te besparen

6:00 BERGEN OP ZOOM - Verschillende zorgorganisaties met elkaar verbinden, maar daarbij ook de woningcorporatie en de gemeente betrekken. Bergen op Zoom wil in de wijken Gageldonk en Warande beginnen met een proef daarmee. ,,We merken nu dat de verschillende organisaties door andere werkwijzen een beetje tegen elkaar botsen”, vertelt wethouder Andrew Harijgens. ,,We willen daarom een soort proeftuin opzetten om te kijken hoe we een betere samenwerking kunnen krijgen.” Het idee is dat daardoor een blauwdruk ontstaat, die ingezet kan worden voor de rest van de gemeente.