Tennisbaan wordt boksring, De Karmel komt coronacrisis boksend te boven

Boekje moet financiële hulp vragen makkelijk maken: ‘Je bespaart hier veel leed mee’

1 juli STEENBERGEN - Regelingen voor mensen die onder de armoedegrens leven zijn er in de gemeente Steenbergen genoeg, maar niet iedereen die in aanmerking komt weet hoe ze de nodige hulp kunnen krijgen. Het nieuwe gemeentelijke hulpboekje moet daar verandering in brengen.