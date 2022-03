Tennetstation komt bij gemaal De Pals: ‘Het is de minst slechte keuze’

Verkiezingen 2022 Bergse binnenstad heeft alles in huis, nu de neuzen nog dezelfde kant op

BERGEN OP ZOOM - De leegstand in de Bergse binnenstad vullen met nieuwe winkels? Dat is een utopie. Waar Bergen op Zoom werk van moet maken is zorgen dat er ieder weekend iets te beleven valt. ‘Dan komt het winkelend publiek als vanzelf.’

8 maart