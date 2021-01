TenneT wil nieuw hoogspanningsstation bouwen in Bergen op Zoom

Groep zorgt voor veel overlast tijdens jaarwisse­ling in Dinteloord: ‘Dit kan echt niet’

1 januari STEENBERGEN - De politie had tijdens oud en nieuw de handen vol aan zo'n 40 mensen die voor overlast zorgden in Dinteloord. Het is een van de plekken in de gemeente Steenbergen waar het onrustig was tijdens de jaarwisseling, zo laat de gemeente weten. De komende dagen wordt de schade van alle incidenten opgemaakt.