Tempo Doeloe in Bergen op Zoom: ‘Al is Indië nog zo vaak bezongen, ik verlang zo naar die tijd van toen’

Asbest vrijgeko­men bij brand in Steenber­gen, weg tijdelijk afgesloten

17:43 STEENBERGEN - Bij een brand in de Van Gaverenlaan in Steenbergen is in de nacht van dinsdag op woensdag asbest vrijgekomen. Dat meldt de gemeente. De deeltjes zijn vrijgekomen op de openbare weg. Die is direct gedeeltelijk afgesloten.