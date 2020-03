Teleurstelling, maar ook begrip voor schrappen Roparun: ‘Volgend jaar maken we er iets moois van’

Vuurwerk in gemeente­raad, Bergenaar is het beu

18 maart BERGEN OP ZOOM - ‘Verbieden die zooi! Het is oorlog geworden’. Het is een van de vele reacties na de jaarwisseling 2019/2020. Steeds meer mensen zijn de vuurwerkoverlast beu. Voor Bergen op Zoom aanleiding onderzoek in te stellen. En dit jaar de knoop door te hakken. Wel of geen vuurwerk? Vuurwerkvrije zones? Of goed knallen met professionele vuurwerkshows.