Telefoon roodgloeiend bij Saver: inwoners gefrustreerd over volle afvalcontainers in niet-gestrooide straten

Bergse Dilo wil homestays opzetten in Malawi: ‘Zo kun je het echte Malawiaan­se leven meemaken’

9 februari BERGEN OP ZOOM/MALAWI - Malawi is voor veel mensen niet het eerste land dat in hen opkomt bij het zoeken van een nieuwe vakantiebestemming. Dat moet veranderen, vindt Dilo van Commenee (30). De Bergenaar woont al sinds 2013 in Afrika, werkt daar in het toerisme en wil samen met zijn vriend meerdere homestays opzetten. ,,Er hangt hier iets in de lucht, het is zo’n relaxed land.”