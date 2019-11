Tekort gemeente Woensdrecht loopt verder op naar 1,9 miljoen

Update FNV verbijs­terd: ’Jeugdzorg­in­stel­ling Juzt wordt alsnog opgedoekt’

17:59 BREDA - Verschillende vestigingen en/of onderdelen van de West-Brabantse jeugdhulpinstelling Juzt worden al op zeer korte termijn verkocht of gesloten. Dat zegt FNV-jeugdzorgbestuurder Janny Koppens. Zij is verbijsterd over de nieuwste ontwikkelingen bij Juzt. ,,We zijn besodemieterd. Personeel is voorgehouden dat Juzt toekomst zou hebben. Maar in feite wordt de toko gewoon opgedoekt.”