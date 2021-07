Tekort aan dierenartsen én topdrukte bij dierenpraktijken: ‘Dit is niet langer houdbaar’

Ondanks strengere maatrege­len toch kinderacti­vi­tei­ten in de regio

18 juli BERGEN OP ZOOM/HOOGERHEIDE/DINTELOORD - Met een stijgend aantal coronabesmettingen en de dreiging van strengere maatregelen is het doorgaan van kinderactiviteiten deze zomer onzeker. Toch gaan diverse kindervakantieweken in de regio door, zij het in aangepaste vorm.