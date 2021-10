Tegel eruit, plantje erin: inwoners van Steenbergen kunnen een gratis plant krijgen

1 stoeptegel

Iedere inwoner mag één stoeptegel inleveren in ruil voor een gratis plant. Dat kan op 30 oktober van 10.00 tot 14.00 uur bij de Albert Heijn in Steenbergen, 4 november van 12.00 tot 15.00 uur op de markt in Kruisland, 5 november van 9.00 tot 12.00 uur bij de SPAR in Nieuw-Vossemeer, 11 november van 9.00 tot 12.00 uur op het Raadhuisplein in Dinteloord.