Technieksector schreeuwt om personeel en vindt oplossing in samenwerking met onderwijs

WEST-BRABANT - Tot je navel in de blubber. Of je dagen slijten in een fabriekshal. Het beeld van werken in de techniek is hopeloos verouderd. Tegenwoordig programmeer je drones. Of werk je aan hightech vliegtuigonderdelen. Ook in West-Brabant. Met duizenden vacatures schreeuwt de techniek om handjes. En die gaan er komen nu onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen slaan.

Scholen en bedrijven in West-Brabant mogen vanaf volgend jaar vier jaar lang jaarlijks ruim een miljoen euro steken in het verbeteren van techniekonderwijs. Nu het bedrijfsleven ook financieel bijdraagt, heeft het Brabantse project Sterk Techniekonderwijs Brabantse Wal officieel groen licht gekregen van het Rijk. Dat laat programmamanager Patrick ‘t Hart weten.

Te weinig geschoolde handjes

Het project waarin onderwijs en het bedrijfsleven samen optrekken moet een impuls geven aan de zogeheten topsectoren in deze regio. ,,Dan heb je het over maintenance, biobased/agrofood en logistiek”, zegt Titus Frankemölle, voorzitter van Sterk Techniekonderwijs Brabantse Wal. Denk aan het onderhoud aan vliegtuigen, het omzetten van planten tot bouwmaterialen en het ontwikkelen van hightech pakhuizen.

In die sectoren moet West-Brabant de komende jaren uitblinken, vinden Rijk en provincie. Eén probleem, het ontbreekt in deze regio aan voldoende technisch geschoolde handjes. Bedrijven als Cargill halen nu al personeel uit het buitenland. En voorlopig lijkt er nog geen einde aan de krapte op de arbeidsmarkt. Nu al gaat het om 3000 openstaande vacatures. De voorspelling is dat die de komende vijftien jaar blijven toenemen.

Meer stageplekken

Want hoewel de afgelopen jaren door verschillende scholen fors is geïnvesteerd in het verbeteren van het techniekonderwijs, is het aantal jongeren dat op vmbo en mbo niveau kiest voor techniek, nauwelijks gestegen. Dat moet de komende jaren flink veranderen. Zodat West-Brabant zijn concurrentiepositie niet verliest. Nu er structureel geld beschikbaar komt, gaat dat zeker niet gebeuren, zegt Frankemölle.

De plannen - waarvoor vier jaar wordt uitgetrokken - variëren van het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen tot het gebruikmaken van elkaars faciliteiten. Ook gaan bedrijven en opleidingen samen aan de slag voor het creëren van meer stageplekken. Dat vraagt een nauwe samenwerking tussen voortgezet onderwijs, praktijkscholen, basisonderwijs en het bedrijfsleven.

Praktijkervaring belangrijk

Frankemölle wijst naar de bedrijven in de regio. ,,Je moet eens weten hoeveel bijzondere bedrijven wij hier in ons midden hebben. Van robotica en drones, tot actief in de vliegtuigtechniek. Aan de andere kant zet de regio vol in op duurzaamheid. Zonne- en windenergie. Maar ook biobased krijgt steeds meer vorm. Daar liggen de banen van de toekomst.”

Jongeren verleiden

Wat een uitdaging blijft is jongeren verleiden tot een technische richting. ,,Reden dat we in het onderwijs vol inzetten op binnenkijken bij bedrijven.” Belangrijk is volgens Frankemölle ook dat er de komende jaren van het basisonderwijs tot het mbo een doorlopende leerlijn ontstaat. Kortom, meer onderlinge afstemming in het onderwijs. Waarbij techniek de rode draad is.

In het project werken zeven middelbare scholen, een praktijkschool, speciaal onderwijs en de twee grootste basisschoolkoepels samen met bedrijven uit de regio Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht.

‘Samenwerken met onderwijs cruciaal’ Bij Cargill gaan ze de samenwerking met het onderwijs graag aan, laat manager Joris Peters weten. Nu en in de nabije toekomst staan ze in de fabriek te springen op procesoperators. ,,We hebben te maken met vergrijzing van onze medewerkers. Dat betekent dat we nu jeugd moeten warm maken voor een baan in de techniek. Samenwerking met het onderwijs is daarin cruciaal.” En ook in de bouw merken ze dat de personeelsvijver langzaam opdroogt, zegt Toine Visker van Bouwmensen. ,,Terwijl er een schreeuwend tekort is aan mensen in de bouw. Voor het verduurzamen van bestaande woningen en de bouw van nieuwe. Tegelijkertijd kampt de bouw nog altijd met een negatief imago. Dat van de bouwvakker op z’n knieën. Een onterecht beeld. De doorgroei mogelijkheden zijn enorm.” Visker merkt dat het warm maken van jongeren voor techniek, dat afgelopen jaren is gebeurd, inmiddels zijn vruchten afwerpt. ,,De jeugd kiest nu bewuster voor een baan in de bouw. Dat komt ook doordat de ontwikkelingen in onze sector niet stilstaan. Er gebeuren echt hele gave dingen. Zeker in de prefab-wereld, waar woningen als bouwpakketten in elkaar worden gezet.”