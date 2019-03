Te weinig geld voor herinrichting Halsterseweg

De uitrit bij Intratuin is een knelpunt. Bovendien is de riolering oud en versleten. Soffers toonde zich bezorgd. ,,Ik weet niet of die riolering het nog twee of drie jaar houdt.'' Over de inrichting van de fietspaden is evenmin een besluit genomen. ,,Het wordt kiezen tussen een fietspad aan beide zijden of één fietspad in beide richtingen.''



Soffers stelde ook vast dat de bewoners zich onvoldoende gehoord voelen. Met hun ideeën is tot dusver weinig gedaan. ,,Er is het nodige wantrouwen richting gemeente.'' Joost Pals (VVD) is verbaasd over de gang van zaken. De gemeenteraad heeft in december nog budget vastgesteld voor de herinrichting. Pals vreest voor onrust. ,,De verkeersveiligheid en de slechte staat van de riolering zijn zwaarwegende factoren.''