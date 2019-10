'Te veel hoogbouw op Nedalcoterrein in Bergen op Zoom’

Analyse Doek valt voor Juzt, maar waar moeten de kinderen heen?

6:00 ROOSENDAAL - Het is einde verhaal voor Juzt. De West-Brabantse jeugdzorginstelling is technisch gezien failliet, maar het Rijk en de West-Brabantse gemeenten laten de stichting nog even in leven (lees: bungelen) om de organisatie uit te kleden en mogelijk in onderdelen over te doen aan andere zorgpartijen. Wie die partijen zijn en hoe de overgang geregeld gaat worden voor kinderen die nu bij Juzt in zorg zitten? Niemand die het weet.