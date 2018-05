Te paard parmant, Concours Hippique Bergen op Zoom begint

BERGEN OP ZOOM - In stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom is vrijdagmiddag al het jaarlijkse Concours Hippique van start gegaan. Tot en met maandag is het stadspark het toneel van dit jaarlijkse evenement. Jaarlijks goed voor zo'n 15.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

,,We zetten Bergen op Zoom hiermee op de kaart'', is de overtuiging van Teun van den Broek, voorzitter van de Stichting West-Brabantse Harddraverij en Concours Hippique, de organisatie achter het hippische evenement. ,,We hebben voor pony's zelfs een nationale proef, die telt mee voor het landelijke klassement. Daar doen kinderen uit heel Nederland aan mee. Ze worden beoordeeld op stijl en snelheid.'' Deze topklasse voor de pony's is vaak een opstapje naar de wedstrijden met paarden. In Bergen op Zoom doen aan deze proef zo'n dertig ruitertjes mee.

,,We hebben een stampvol programma'', legt voorzitter Van den Broek uit. Daarom waren er vrijdagmiddag al de nodige springonderdelen. Alleen op de verschillende onderdelen met pony's komen dit verlengde weekeinde zo'n tweehonderd ruiters in actie, zegt hij.

Bloggers

Maar het Bergse Concours Hippique is van oudsher meer dan paardensport alleen. ,,We willen niet dat het een soort van kermis wordt, maar er is rondom de paarden en pony's van alles te doen. Er is een fair, er zijn activiteiten voor kinderen. En de bekende hippische bloggers Eva Roemaat & Jesse Drent zijn zondag van de partij. Bezoekers kunnen bij ons gewoon een gezellige middag beleven bij ons.''

En dat doen er duizenden, zo leert de ervaring van de voorbije jaren. Aan de 115e editie is het Concours Hippique toe. ,,We trekken jaarlijks ongeveer 15.000 bezoekers'', vertelt de voorzitter. ,,En het is gratis, iedereen kan een kijkje komen nemen.''

Aangespannen

Dressuur, springen. Maar zondag en maandag ook het aangespannen rijden. Een bijzonder onderdeel dat door het publiek altijd goed wordt gewaardeerd.

De fair op het terrein staat in het teken van het goede leven. Bezoekers vinden er tal van stands. Ze staan garant voor een breed aanbod, variërend van woonaccessoires tot streekproducten.

Kinderen

Voor kinderen is er van alles te doen tijdens de driedaagse op Kijk in de Pot. In samenwerking met binnenspeelparadijs Monkeytown uit Halsteren komt er een buitenspeeltuin. Met springkussens, een stormbaan, ritjes in minicars, het kan allemaal. ,,En natuurlijk kunnen de kinderen een ritje op een pony maken'', belooft de organisatie.