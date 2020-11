Te koop zetten synagoge kwetst: ‘Het is volstrekt ongepast’

Zakenman ten onrechte verdacht in drugsonder­zoek: 'Klanten dachten dat ik achter die martelcon­tai­ner zat’

5 november OSSENDRECHT - Frisdrankhandel Star Impex in Ossendrecht, waar de politie in juni met ruim dertig mensen vergeefs naar harddrugs zocht, is ten onrechte verdacht geweest. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Breda. Het heeft de strafzaak tegen eigenaar Ahmed Zaaf (47) vorige week geseponeerd.