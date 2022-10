Te koop voor ruim 1,4 miljoen euro: zes Zweedse woningen in Halsteren

HALSTEREN - De zes Zweedse geschenkwoningen in Halsteren staan in de verkoop. De vraagprijs bedraagt ruim 1,4 miljoen euro. In de Dorpsraad Halsteren riep de hoogte van het bedrag donderdag vraagtekens op. ,,Ik moest wel even slikken toen ik de prijs hoorde”, zei Dorpsraad-lid Wout Huijgens. ,,We praten wel over 230.000 euro per op te knappen woning.”