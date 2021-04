TDC danst weer, nu in de semi-buitenlucht: ‘We hebben flink bekijks’

De overkapping is gebouwd tegen een glazen wand, en dat is volgens Bogaers ideaal. ,,In onze kelder hebben we een spiegelwand en de ramen hier buiten dienen nu als spiegels.’’ Ze vindt de buitenlucht eigenlijk wel prettig. ,,En bovendien hebben we bekijks van passanten en ook de ouders van onze jongere kinderen kunnen nu de lessen volgen”.



Toch hoopt ze dat alles weer snel normaal wordt. “Voor het komend najaar staat onze grote tweejaarlijkse dansshow op het programma, die altijd wordt uitgevoerd in theater de Maagd in Bergen op Zoom. Ik hoop dat dan corona voorbij is en we onze danskunsten kunnen tonen aan een bomvolle zaal”.