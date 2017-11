Taxichauffeur vrijgesproken van afpersing bij een hennepruzie in Bergen op Zoom

K. raakte volgens het Openbaar Ministerie (OM) in het najaar van 2014 onbedoeld betrokken bij een hennepruzie. Medeverdachte S.A. (33) vroeg de chauffeur een man waarmee hij een conflict had op te halen. Deze A. is vandaag door de Bredase rechtbank voor afpersing en diefstal veroordeeld tot 240 dagen cel, waarvan 140 dagen voorwaardelijk, en 240 uur werkstraf.

Onderpand

Verdachte A. was een dag eerder, samen met C.T. (39) en J.B. (32) uit Bergen op Zoom, op bezoek geweest bij een medewerker van een inmiddels opgerolde hennepkwekerij. Hij wilde voor A.J. (47), wiens zaak later voorkomt, financieel verhaal halen bij de oud-medewerker van de kwekerij. De verdachten hadden de auto van de man meegenomen als onderpand en drukmiddel. T. kreeg van de rechter 190 dagen cel, waarvan 90 dagen voorwaardelijk, en 180 uur werkstraf. B. kreeg 240 dagen, waarvan 136 dagen voorwaardelijk,en 240 uur werkstraf.

Drie jaar

De behandeling van deze betrekkelijk eenvoudige zaak liet drie jaar op zich wachten. Advocaat mr. Jan Sneep van de oud-taxichauffeur zei twee weken geleden dat zijn cliënt onnodig lang in de rats heeft gezeten over de dreigende rechtszaak, terwijl al snel duidelijk was dat hij niets met de hennepruzie te maken had. De man is geestelijk ingestort en moest zijn taxibedrijfje noodgedwongen opdoeken.