Tassen met tienduizenden euro's in auto: bestuurder aangehouden in Steenbergen

De eerste L-sneltest­straat van West-Bra­bant staat in Bergen op Zoom

7 januari BERGEN OP ZOOM - Maximaal drieduizend coronatesten per dag kunnen ze er straks afnemen. Aan de Wattweg in Bergen op Zoom is een snelteststraat van de GGD in aanbouw die later mogelijk ook gebruikt wordt voor het vaccineren tegen COVID-19.