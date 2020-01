Tapasbar Casa de Castro: Spanje, maar dan in Bergen op Zoom

Verdwenen wijzers van Peperbus snel weer terug, Bergen is weer bij de tijd

18:00 BERGEN OP ZOOM - Ging het om een uit de hand gelopen studentengrap? Of was de Peperbus, met de Vastenavend in aantocht, wellicht zelf in een leutige bui donderdag? Vanochtend bleken de wijzers verdwenen aan alle vier de kanten van de markante kerktoren. Maar begin van de middag draaiden ze alweer hun rondjes als vanouds.