TanteLouise redt inloophuis voor kankerpatiënten

BERGEN OP ZOOM - De toekomst van Het Getij, een ontmoetingsplek voor kankerpatiënten, lijktverzekerd. Zorginstelling tanteLouise zet de activiteiten voort vanuit het inloophuis in Bergen op Zoom. De huur van de locatie in Ossendrecht wordt opgezegd. “Maar dat betekent niet dat we uit Ossendrecht vertrekken. We blijven daar activiteiten organiseren.”