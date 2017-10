TanteLouise in Bergen op Zoom lanceert Dementiegame: 'Leuk en leerzaam!'

BERGEN OP ZOOM - Een spelletje spelen op je telefoon of laptop over dementie. Is dat leuk? Ja, dat is leuk én leerzaam, vinden ze bij zorgorganisatie tanteLouise in Bergen op Zoom.

,,Dementiegame is zeker geen taaie kost. Het is een leuke manier om te leren hoe je dementie herkent en hoe om te gaan met dementerenden in bepaalde situaties. Nuttig en herkenbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Maar net zo leuk voor mensen die (nog) niet te maken hebben met dementie in hun werk of dagelijks leven'', aldus Maarten Raggers, innovatie-adviseur bij tanteLouise.

Dementiegame dus. In de afgelopen anderhalf jaar is de app ontwikkeld door tanteLouise in samenwerking met de Zuid-Limburgse zorginstelling Sevagram. Daar was het spel al in de lucht voor mantelzorgers en vrijwilligers. ,,Er is nu een level aan toegevoegd voor professionals in de zorg. TanteLouise is landelijk de eerste zorgorganisatie met een game. We merken dat er veel belangstelling voor is'', aldus Jan-Kees van Wijnen, directeur zorg bij de Bergse instelling.

Levensechte pop

Hij verklapt dat aanvankelijk het idee was om een tamagotchi te ontwikkelen, zeg maar een levensechte pop die zogenaamd dementerend is. ,,Vergelijkbaar met huilende babypoppen die als 'oefenmateriaal' meegegeven kunnen worden aan (zwangere) pubers of jongvolwassenen. Dat bleek niet haalbaar, maar deze app is een prima alternatief.'', vindt Van Wijnen.

De game bevat tal van quizvragen over wat dementie nou eigenlijk is. Ook dementerenden zelf komen in beeld: een verwarde man die naar de supermarkt gaat, zijn portemonnee zoekt (terwijl hij die in zijn hand heeft) en een deel van de boodschappen vergeet. Hoe reageer je daar als echtgenote op? Of een dementerende mevrouw in een zorgcentrum die ineens naar 'huis' wil en niet meer met medebewoners aan de koffie wil. Hoe zorg je er als verzorgende voor dat je de regie behoudt zonder dat er onrust in de groep ontstaat of dat mevrouw boos of verdrietig wordt. Subtiel en effectief reageren op dit soort situaties kun je leren.

Spanning

,,Dit spel stimuleert medewerkers om ervaringen uit te wisselen. Als ze bij de koffiemachine over de app kletsen, slaat het aan'', lacht Raggers. Ter geruststelling: de game biedt genoeg spanning. Je doorloopt diverse levels die -uiteraard- steeds moeilijker worden. De app is deze week gelanceerd binnen tanteLouise. Alle 2500 medewerkers en vrijwilligers kunnen het spel spelen. ,,Het helpt de zorg weer een stap verder. Bovendien past het spel in het aanbod van e-learning binnen tanteLouise. Alleen maar in een lokaal zitten en luisteren naar een docent is niet meer van deze tijd. We zoeken naar nieuwe manieren om kennis te delen'', aldus Raggers. Het aantal mensen met dementie in ons land groeit de komende jaren razendsnel. Hoeveel Nederlanders er nu al mee worstelen? Speel de game en je weet het.