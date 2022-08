Tandartsen kunnen tienduizenden patiënten nog niet helpen in Brabant na cyberhack

Interview Wij­Zijn-top­man Ad van Rijen: ‘Je wordt niet gelukkig van geld en materiële dingen’

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Als we in de zorg niet teruggaan naar de zwaarste lasten voor de sterkste schouders, klapt het systeem uit elkaar. Ad van Rijen (58) pleit als bestuurder van WijZijn Traversegroep voor meer steun aan mensen in nood.

9 augustus