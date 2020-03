Tandartsen doen alleen nog spoed: ‘Kies uitboren op anderhalve meter afstand? Onmogelijk!’

Rechtbank geeft wegpiraat meer straf dan geëist

16 maart BREDA - Het was misschien al een signaal dat de rechter twee weken geleden zei: ,,Iemand met een strafblad als dit is toch vrij zeldzaam.'' Het strafblad vol verkeersdelicten is zo lang dat de rechtbank in Breda Pjotr R. uit Wernhout maandag acht maanden cel gaf, waarvan de helft voorwaardelijk, plus een rijverbod van twee jaar én 600 euro boete.